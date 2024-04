«Grey's Anatomy» geht in die historische 21. Staffel

Mit einer Jubiläumsstaffel begeistert die US–amerikanische Erfolgsserie «Grey's Anatomy» (seit 2005) derzeit Zuschauerinnen und Zuschauer in den USA. Seit dem 14. März können Fans der langlebigsten Krankenhausserie aller Zeiten ihre Lieblinge wieder in Aktion sehen, und dürfen sich nun auf weitere gute Nachrichten freuen: Wie das US–Branchenmagazin «Variety» berichtet, geht «Grey's Anatomy» mit einer 21. Staffel auf dem US–amerikanischen TV–Sender ABC in die Verlängerung.