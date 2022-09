«Grey's Anatomy»: Kate Walsh kehrt in Staffel 19 zurück

US-Schauspielerin Kate Walsh (54) kehrt zur Krankenhaus-Serie «Grey's Anatomy» (seit 2005) zurück. Wie «Variety» berichtet, wird das Mitglied der Originalbesetzung in der kommenden 19. Staffel in einer wiederkehrenden Rolle auftreten. Die genaue Episodenanzahl, in der Walsh zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Zum ersten Mal werden Zuschauer die von ihr verkörperte Figur Dr. Addison Montgomery in der dritten Folge der 19. Staffel wieder auf den Fluren des Grey Sloan Memorial Hospital erleben.