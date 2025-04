«Grey's Anatomy»-Star Eric Dane ist an ALS erkrankt

Eric Dane startete seine Karriere in den 1990er Jahren

Der in San Francisco geborene Schauspieler startete seine Karriere in den 1990er Jahren. Neben «Euphoria» ist Dane auch für seine Rolle des Chirurgen Dr. Mark Sloan bekannt, die er von 2006 bis 2012 sechs Staffeln lang in der Arztserie «Grey's Anatomy» spielte. Er hat auch in zahlreichen weiteren TV– und Filmprojekten mitgespielt, darunter «Charmed – Zauberhafte Hexen», «The Last Ship» oder «X–Men: Der letzte Widerstand».