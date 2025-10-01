«Grey's Anatomy»-Star Eric Dane sitzt jetzt im Rollstuhl

«Grey's Anatomy»–Star Eric Dane (52) kämpft mit seiner fortschreitenden ALS–Erkrankung. Diese Woche wurde der Schauspieler in Washington, D.C. im Rollstuhl gesichtet. Fotos der «Daily Mail» zeigen Dane sichtlich geschwächt, wie er von einem Assistenten durch den Flughafen geschoben wird.
Damit wird deutlich, wie schnell sich der Gesundheitszustand des «Euphoria»–Darstellers nach seiner im April öffentlich gemachten ALS–Diagnose verschlechtert hat. ALS (amyotrophe Lateralsklerose) ist eine unheilbare neurologische Erkrankung, die fortschreitend die Muskeln schwächt und die körperliche Bewegungsfähigkeit einschränkt.
Erst im Juni hatte Dane offenbart, dass er nur noch einen funktionsfähigen Arm habe. «Meine rechte Seite funktioniert gar nicht mehr. Ich befürchte, dass ich bald auch meine linke Hand verliere. Das ist ernüchternd», sagte er damals. Zu diesem Zeitpunkt konnte er aber noch selbstständig gehen. Am 14. September musste der Schauspieler kurzfristig einen geplanten Auftritt bei der Emmy–Verleihung in Los Angeles absagen. Fotos vom 19. September zeigen ihn stehend beim Treffen mit verschiedenen Politikern.
Schauspieler will positiv bleiben
Trotz der schweren Situation gibt sich der Schauspieler kämpferisch. Als ein Fotograf ihn am Flughafen fragte, was er seinen Fans sagen wolle, antwortete Dane laut «Daily Mail» mit belegter Stimme: «Keep the faith, man», zu Deutsch etwa: «Habt Vertrauen.»
Ein Insider schilderte gegenüber der britischen Zeitung, wie sehr Dane unter der Diagnose leide: «Es wird schlimmer, und es ist sehr traurig. Aber Eric versucht, ein tapferes Gesicht zu zeigen. Er will das Leben geniessen und nicht, dass Menschen ihn schon jetzt betrauern. Er möchte sich mit Positivität umgeben.»
Eric Dane stützt sich auf seine Familie
Neben seinem Glauben stützt sich Eric Dane auch auf seine Familie und engsten Bezugspersonen, unter anderem Ehefrau Rebecca Gayheart (54). Die beiden hatten nach sieben Jahren Trennung ihre Scheidung wieder zurückgezogen. «Wir versuchen einfach, da durchzukommen. Es ist eine harte Zeit», sagte seine Ehefrau kürzlich in einem Interview mit «People». Gemeinsam haben sie zwei Töchter: Billie (15) und Georgia (13). Dane und Gayheart heirateten 2004.
Trotz der Erkrankung hatte Dane im Frühjahr angekündigt, weiterarbeiten zu wollen und eine Rückkehr ans Set von «Euphoria» zu planen.