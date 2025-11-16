«Grey's Anatomy»-Star James Pickens Jr. macht Krebsdiagnose öffentlich

Warum geht Pickens mit seiner Diagnose an die Öffentlichkeit? Er will das Stigma durchbrechen, das viele Männer davon abhält, offen über ihre Gesundheit zu sprechen. Besonders afroamerikanische Männer haben oft ein angespanntes Verhältnis zur medizinischen Versorgung, erklärt er mit Verweis auf die historischen Hintergründe. «Wir kennen diese Geschichte und wie weit das zurückreicht – unsere Zurückhaltung, uns testen zu lassen oder auch nur eine simple Vorsorgeuntersuchung machen zu lassen.»