«Grey's Anatomy»-Star Jessica Capshaw spricht über ihre Fehlgeburt

Ausschabung zwischen drittem und viertem Kind

In einer neuen Folge ihres "Call It What It Is"–Podcasts, den sie mit ihrer «Grey's Anatomy»–Kollegin Camilla Luddington (40) betreibt, enthüllte Capshaw die Fehlgeburt, als eine Zuhörerin wissen wollte, ob ein drittes Kind eine gute Entscheidung sei.