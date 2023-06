«Grey's Anatomy»-Star Kevin McKidd: Seine Scheidung ist durch

Die Ehe von Schauspieler Kevin McKidd (49) und Arielle Goldrath ist offiziell beendet. Das berichtet das US-Magazin «People» unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Demnach ist die Scheidung des «Grey's Anatomy»-Stars von seiner Ex abgeschlossen. Vor fast genau einem Jahr hatten die beiden ihre Trennung bekannt gegeben. Die Scheidung ist laut «People» am 20. Juni gültig geworden. Beide wollen sich dem Bericht zufolge an einen vorhandenen Ehevertrag halten.