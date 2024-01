«Grey's Anatomy»-Star Sandra Oh lässt tief blicken

Süss und sexy zugleich? Sandra Oh (52) hat in ihrem jüngsten Red–Carpet–Look beides vereint. Bei der Filmpremiere von «The Tiger‹s Apprentice» am Samstag in Los Angeles zeigte sich die vor allem aus der Ärzteserie «Grey›s Anatomy» bekannte Schauspielerin in einem babyblauen Midikleid mit tiefem Dekolleté.