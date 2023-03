«Grey's Anatomy»: Starttermin für 19. Staffel auf ProSieben steht fest

Bereits im Oktober letzten Jahres erschienen die neuen Folgen aus der 19. «Grey's Anatomy»-Staffel in den USA beim Kanal ABC. Im April wird es nun auch in Deutschland so weit sein. Wie der Sender ProSieben bekannt gegeben hat, feiert die 19. Staffel der langlebigen Krankenhaus-Serie am Montag, dem 24. April 2023, ihre Free-TV-Premiere. Los geht es an diesem Datum um 21:15 Uhr. Die darauffolgenden Episoden werden im wöchentlichen Abstand jeweils um 20:15 Uhr erscheinen.