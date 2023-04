«Grey's Anatomy», «Tender Hearts» und mehr: Die Serien-Tipps im April

Im April startet die mit Spannung erwartete Boris-Becker-Doku «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker» auf dem Streamingdienst Apple TV+. Beliebte Serien wie «Grey's Anatomy», «Immer für dich da» oder «The Marvelous Mrs. Maisel» kehren mit neuen Staffeln auf die Bildschirme zurück. Am Ende des Monats steht mit «Citadel» ein veritables Action-Highlight von Amazon Prime Video an. Die bedeutendsten neuen Serien und Serien-Staffeln des Monats in der Übersicht.