«Grey's Anatomy» verlängert: Auch eine 23. Staffel wird kommen

«Grey's Anatomy» läuft weiter: ABC hat die Krankenhausserie verlängert. Es wird eine 23. Staffel geben, wie unter anderem das US–Branchenblatt «Variety» meldet. Seit dem Jahr 2005 wird die Serie ausgestrahlt – und baut den schon gehaltenen Rekord für die am längsten laufende Medizinserie in der abendlichen Primetime mit der heutigen Verlängerung weiter aus. Dabei ist das Publikumsinteresse ungebrochen. Im Jahr 2025 war die Serie laut «Variety» die meistgestreamte auf Disney+ und Hulu.