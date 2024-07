«Grey's Anatomy»: Wird Ellen Pompeos Rolle wieder grösser?

Fans der beliebten, langlebigen Krankenhausserie «Grey's Anatomy» standen regelrecht unter Schock: In der Anfang 2023 in den USA ausgestrahlten Episode «Ich folge der Sonne» aus Staffel 19 feierte Meredith–Grey–Darstellerin Ellen Pompeo (54) ihren Abschied aus dem Grey Sloan Memorial Hospital. Pompeo, die gemeinsam mit dem von Patrick Dempsey (58) dargestellten Dr. Derek Shepherd zu den Figuren der ersten Stunde der Serie gehörte, reduzierte in Staffel 19 und 20 ihre Auftritte merklich. Doch diese Tendenz soll sich in Zukunft und der bereits bestätigten 21. Season der Show wieder umkehren, wie jetzt das US–Branchenmagazin «Deadline» berichtet.