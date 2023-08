Hotel-Verband organisiert Rückversand von liegen gelassenem Gepäck

Wie es in einer Erklärung des Hotel-Verbandes von Rhodos heisst, sei die Insel «voll in Betrieb» und empfange täglich wieder Tausende von Besuchern: «Bald werden 100 Prozent der Unterkünfte auf der Insel zur Verfügung stehen.» In einem weiteren Statement des griechischen Ministeriums für Tourismus heisst es: «Rhodos ist wieder da!» Das Leben habe sich in den betroffenen Gebieten mittlerweile normalisiert.