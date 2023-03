Coach-, Muttertags- und Solo-Special geplant

Los geht es zunächst mit einer Coach-Ausgabe, in der Henssler gegen seine Koch-Kollegen Ali Güngörmüş (46), Ralf Zacherl (52) und die Gebrüder Eggert antreten muss. Dann folgen zwei Standard-Ausgaben: In Folge zwei (30. April) sind etwa Rapper MC Fitti (47), Dschungelkönigin Djamila Rowe (55), Model Papis Loveday (46) und Moderator Steven Gätjen (50) zu Gast. In der dritten Episode (7. Mai) versuchen Schauspielerin Christine Urspruch (52), The BossHoss und Pierre M. Krause (46) den Kochprofi zu schlagen.