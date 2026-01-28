«Grill den Henssler» setzt auf neues Jury-Trio - mit Joachim Llambi

Die beiden frei gewordenen Plätze neben Jana Ina Zarrella, seit 2022 Teil des Formats, füllte der Sender zunächst mit Alexander Herrmann sowie wechselnden Gastjuroren wie Guido Maria Kretschmer und Bruce Darnell. Dass er jetzt dauerhaft Teil der Sendung ist, freut auch Hermann sehr: «Ich werde mir grosse Mühe geben, jedem Versuch, ein gutes Gericht zu kochen, auch die entsprechend kulinarische Würdigung zukommen zu lassen.»