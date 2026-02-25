«Grill den Henssler»: So bewertet Steffen Henssler das neue Jury-Trio

«Ich esse sehr gerne und stehe auch selbst ab und zu in der Küche», preist Llambi sein Expertenwissen an. Er war in der Sendung zuvor nicht nur als Gastjuror, sondern auch mehrfach als Teilnehmer zu sehen. Zwei–Sternekoch Alexander Herrmann (54), der ebenfalls schon Teil der «Europa grillt den Henssler»–Jury war, freut sich auf die Spontanität und die Dynamik der Sendung: «Es ist immer eine grosse Überraschung, denn du weisst nie, was passiert. Das liebe ich so an dieser Sendung. Und Steffen Henssler ist dabei natürlich der Fels in der Brandung.»