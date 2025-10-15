«Grill den Henssler»: So emotional wird Christian Rachs Abschied

Ehrlich und trotzdem charmant

Rach, der durch seine eigene Sendung «Rach, der Restauranttester» im TV bekannt wurde, gehörte seit 2019 zur Kochsendung. In 103 Shows war der Hamburger laut Mitteilung als Juror dabei. In der 170. «Grill den Henssler»–Folge, die am 19. Oktober um 20:15 Uhr bei VOX (eine Woche vorab bei RTL+) ausgestrahlt wird, kündigt er an: «Das ist heute meine letzte Bewertung und auch meine letzte Sendung bei ‹Grill den Henssler›. Ich steige hier jetzt aus!» Im Staffelfinale der «Grill den Henssler»–Sommerspecials bedankt er sich beim «Publikum, der Jury, allen vor und hinter der Kamera».