«Grill den Henssler»: So emotional wird der Abschied von Mirja Boes

Bei «Grill den Henssler» steht ein Abschied an: Am kommenden Sonntag (28. August, ab 20:15 Uhr bei VOX oder RTL+) wird Mirja Boes (50) das letzte Mal in der Jury zu sehen sein. Seit 2019 hat die Entertainerin mit dem feinen Gaumen in rund 60 Sendungen die Gerichte von Star-Koch Steffen Henssler (49) und seinen prominenten Gegnern gekostet und beurteilt. Kein Wunder, dass der Abschied da nicht tränenfrei ausfällt - der bekannte Boes-Humor bleibt dennoch nicht auf der Strecke.