Grillwurst, Na'Vi, Ping-Pong: Diese Filme dominieren an den Kinokassen

Während in den USA nach wie vor die unermüdlichen Na'Vi die Kinocharts im Griff haben, schnappte sich in Deutschland übers Wochenende die Gesellschaftskomödie «Extrawurst» den Platz an der Sonne. Rund 375.000 Menschen strömten seit dem Kinostart am vergangenen Donnerstag in die hiesigen Kinos, um Marcus H. Rosenmüllers (52) stargespickten Kleinkrieg am Grill anzusehen. Unter anderem Hape Kerkeling, Christoph Maria Herbst, Fahri Yardim und Friedrich Mücke befinden sich darin aufgrund der simplen Frage im Clinch, ob man Erol (Yardim), dem einzigen muslimischen Mitglied eines Tennisclubs, beim geplanten Sommerfest einen eigenen Grill bereitstellen sollte.