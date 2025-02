Grimes fordert Elon Musk auf, sich um ihr krankes Kind zu kümmern

Als Reaktion auf den Beitrag eines Nutzers, der ihr riet, die Angelegenheit nicht öffentlich zu machen, erklärte Grimes: «Ich gebe keine Einzelheiten preis, aber er antwortet nicht auf SMS, Anrufe oder E–Mails und hat jedes Treffen ausfallen lassen. Wenn er nicht so schnell wie möglich antwortet, wird unser Kind lebenslang darunter leiden. Also muss er verdammt noch mal antworten und wenn ich öffentlichen Druck ausüben muss, dann ist das wohl der Punkt, an dem wir uns befinden.»