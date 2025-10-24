Grimes zeigt ihr ungewöhnliches Gesichtstattoo

Grimes, bürgerlich Claire Boucher, sorgt mit permanenter Körperverzierung für Gesprächsstoff: Die kanadische Musikerin hat auf Instagram ein Selfie geteilt, das ihr frisches Gesichtstattoo zeigt. Nicht nur der Ort für das Tattoo, auch das Design sind aussergewöhnlich: ein relativ heller Halbkreis um das linke Auge herum.
Das Tattoo stammt von der Tattoo–Künstlerin Glyphomancer, die sich auf einen speziellen Stil namens Cybersigilism spezialisiert hat. Bei diesem Tattoo–Trend verbindet sich alte Symbolik mit futuristischen Elementen zu einem eigenwilligen Look. Grimes zeigt sich von der Arbeit der Künstlerin begeistert: «Ich denke, @glyphomancer hat mit ihrer Arbeit etwas wirklich Neues und Innovatives geschaffen, besonders bei Gesichtstattoos – hier steckt echte Schönheit, Zartheit und Innovation drin», schreibt die 37–Jährige in ihrer Bildunterschrift.
Zehn Jahre Überwindung – und keiner merkt's
Die Entscheidung für das Tattoo kam nicht über Nacht. Nach eigenen Angaben brauchte Grimes rund zehn Jahre, um sich emotional auf diesen Schritt vorzubereiten. Umso erstaunlicher für die Musikerin: Zunächst bemerkte niemand die neue Körperkunst. «Ich schätze, ich habe zu oft auf mein Gesicht gemalt, und buchstäblich niemand hat es bemerkt, nicht einmal meine Eltern», teilt Grimes mit.
Ob es bei dem neuen Tattoo bleiben wird, ist fraglich. Grimes wittert ein «Comeback» des Tattoo–Trends: «Ich habe das Gefühl, dass Tattoos gerade eine verrückte Renaissance–Phase durchmachen, die im Moment etwas unterbewertet wird.» Ihre 2,4 Millionen Instagram–Follower jedenfalls reagierten mit gemischten Gefühlen auf die Neuigkeit. Die Kommentaren lauten etwa «Ist das Gesichtstattoo im selben Raum?» oder «Erinnert mich an meine erste Ringelflechte».
Keine Angst vor Experimenten
Die dreifache Mutter – ihre Kinder stammen aus der Beziehung mit Tesla–Chef Elon Musk (54) – ist bekannt für ihre Experimentierfreude. In der Vergangenheit sorgte sie bereits mit ungewöhnlichen Aktionen für Schlagzeilen, etwa als sie sich nach eigenen Angaben einer experimentellen Augenoperation unterzog, um ihre saisonale Depression zu bekämpfen. Dabei wurde die oberste Schicht ihres Augapfels entfernt und durch ein orangefarbenes Polymer ersetzt, um blaues Licht zu blockieren.