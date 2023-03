Die Öffentlich-Rechtlichen mischen auch in den übrigen Kategorien vorne mit. Zu den Gewinnern in der Sparte «Information & Kultur» zählen «Atomkraft Forever» (SWR/NDR), «Die Story im Ersten: Leben nach Butscha - Trauma und Hoffnung» (WDR), «The Other Side of the River» (Arte) und «Unrecht und Widerstand - Romani Rose und die Bürgerrechtsbewegung» (ZDF/3sat). Den Grimme-Preis für besondere journalistische Leistung erhält die Redaktion des RBB-Formats «Kontraste» «für die kontinuierlichen investigativen Recherchen zu Randthemen des Rechtsradikalismus».