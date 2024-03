Grimme-Preis 2024: «Sam - Ein Sachse» trotzt Öffentlich-Rechtlichen

Am 26. Mai werden einmal mehr im Marler Stadttheater die prestigeträchtigen Grimme–Preise verliehen – bereits zum 60. Mal. Vorab wurden jetzt die diesjährigen Preisträger bekannt gegeben. Einmal mehr dominieren die Produktionen der Öffentlich–Rechtlichen Sender die Gewinnerlisten. In diesem Jahr konnte sogar nur der Streamingdienst Disney+ dieser Phalanx Paroli bieten. So wird in der Kategorie Fiktion die UFA–Serie «Sam – Ein Sachse» ausgezeichnet, die seit April 2023 auf Disney+ zu sehen ist. Die Geschichte basiert auf wahren Ereignissen und handelt vom ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland in den frühen 90er–Jahren.