Grimme-Preis 2024: Siham El-Maimouni begeistert als Moderatorin

Der Grimme–Preis Spezial ging an die WDR–Serie «Haus Kummerveldt», zudem wurden die Dokus «Drei Frauen – Ein Krieg» und «Ukraine – Kriegstagebuch einer Kinderärztin» ausgezeichnet. Katharina Willinger (37) erhielt den Grimme–Preis für die besondere journalistische Leistung für ihre Berichterstattung aus der Türkei und dem Iran. Der Film «Nichts, was uns passiert» wurde doppelt ausgezeichnet – mit dem Grimme–Preis in der Kategorie Fiktion und dem Preis der Studierendenjury. «Drei Frauen – Ein Krieg» erhielt zudem den Publikumspreis der Marler Gruppe.