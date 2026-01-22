Grimme-Preis 2026: Das sind die nominierten Produktionen

Die Nominierungen für die diesjährige Verleihung der Grimme–Preise sind verkündet worden. Insgesamt 71 Produktionen beziehungsweise Einzelleistungen dürfen sich Hoffnungen machen. Traditionell führen die Öffentlich–Rechtlichen die Liste an, so auch in diesem Jahr: Alleine das ZDF heimste 27 Nominierungen ein, die sich über alle vier Wettbewerbskategorien «Fiktion», «Information & Kultur», «Unterhaltung» und «Kinder & Jugend» erstrecken.