Grippewelle schlägt zu: Heino sagt zwei Konzerte ab

So soll Heinos «Made in Germany»–Tour weitergehen

Heinos «Made in Germany»–Tour soll bereits am Mittwoch weitergehen. Für den 21. Januar ist ein Auftritt in der Stadthalle Hofgeismar vorgesehen. Nach einer kleinen Pause steht am 29. Januar ein Konzert in Euskirchen auf dem Plan. Am 30. Januar geht es dann nach Neuenhagen bei Berlin.