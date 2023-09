«Griselda»: Sofia Vergara zeigt ihre brutale Seite

Damit könnte Vergara erstmals mit einer Drama–Hauptrolle für grosses internationales Aufsehen sorgen. Die Schauspielerin feierte ihren Durchbruch in Hollywood mit der Komödie «Jede Menge Ärger» (2002). Bekannt ist sie ausserdem für die Rolle der Gloria Delgado–Pritchett, die sie in der Comedyserie «Modern Family» von 2009 bis 2020 spielte. Sie erhielt dafür mehrere Golden–Globe– und Emmy–Nominierungen. Sofia Vergara war dieses Jahr zudem Gastjurorin bei Heidi Klums (50) Show «Germany‹s next Topmodel». Der «Modern Family»–Star sitzt mit Klum auch zusammen in der Jury von «America›s Got Talent».