«Grob, grausam, unsensibel»: Kritik an «The Crown» wird immer massiver

Am 9. November startet die fünfte Staffel der Netflix-Serie «The Crown» und die Kritik an den dortigen Darstellungen wird von Tag zu Tag massiver. Jetzt meldete sich auch ein echter royaler Insider zu Wort: William Shawcross (76), der offizielle Biograf von Queen Mum (1900-2002), attackiert in der «Daily Mail» vor allem Peter Morgan (59), den Autoren von «The Crown»: «Nichts ist ihm heilig.» Morgan mache seine Verachtung für die verstorbene Königin sehr deutlich.