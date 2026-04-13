«Grönemeyer - Alles bleibt anders»: Geheimnis seiner langen Karriere

Verlust als Wendepunkt

Die Dokumentation nimmt sich auch Zeit für die Brüche in seinem Leben. Ende der 1990er–Jahre traf Grönemeyer innerhalb kürzester Zeit ein doppelter Schicksalsschlag: Er verlor seinen Bruder und seine Frau. Was folgte, war kein geordneter Rückzug, sondern ein langes Schweigen. Dass daraus Jahre später mit «Mensch» eines der erfolgreichsten deutschen Alben aller Zeiten entstehen konnte, beschreibt der Film nicht als Triumph, sondern als das, was es wohl war: ein mühsamer Weg zurück.