Grönland-Reise: Frederik und Mary zeigen sich entspannt und verliebt

Ausserdem liess das Königshaus verlauten: «Auch wenn es in Strömen regnete, war die Freude gross, als das Königspaar heute seine Grönland–Reise mit einem Besuch in Narsaq und Qassiarsuk beendete.» Dabei pflanzte König Frederik unter anderem einen Baum. Anschliessend besuchten Frederik und Mary ein Sportzentrum, wo der König zum Tischtennisschläger griff. Andere Fotos zeigen das Königspaar beim Wandern, Frederik legte seiner Ehefrau auch hier liebevoll einen Arm auf den Rücken. Neben weiteren Erlebnissen in der Natur wie einem gemeinsamen Angelausflug nahmen die Royals an offiziellen Abendessen teil oder besuchten Schulen und andere öffentliche Einrichtungen.