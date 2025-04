«Grossartig»: Ben Affleck schwärmt von Ex-Frau Jennifer Lopez

Das einstige Traumpaar der frühen 2000er–Jahre fand 2021 nach fast 17 Jahren wieder zueinander. Im Juli 2022 gaben sie sich zunächst bei einer intimen Zeremonie in Las Vegas das Jawort. Einen Monat später, am 20. August 2022, folgte die grosse Hochzeitsfeier mit Familie und Freunden in Georgia. Lopez reichte die Scheidung im Sommer 2024, exakt zwei Jahre nach der Hochzeitsfeier in Georgia ein. Als Trennungsdatum gab sie den 26. April 2024 an, als Grund wurden «unüberbrückbare Differenzen» genannt.