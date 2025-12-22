Grosse Feier im nächsten Jahr: Tennisstar Sabine Lisicki hat geheiratet

Sie hätte gerne noch Geschwister für ihre Tochter Bella

Lisicki, die gerade in einer Gastrolle in der RTL–Serie «Alles was zählt» zu sehen war, sprach in dem Interview auch über die weitere Familienplanung. «Ich wollte tatsächlich immer mehrere Kinder haben. Aber nach einer schweren Schwangerschaft denkt man schon zweimal darüber nach.» Das Thema scheint dennoch noch nicht ganz abgeschlossen zu sein: «Trotzdem hätte ich gerne noch mehr Kinder, weil ich es schön finde, wenn man mit Geschwistern aufwächst.»