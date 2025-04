Grosse Freude bei Herzogin Meghan: «As ever»-Produkte sind ausverkauft

Herzogin Meghan (43) hat am 2. April den Launch der Produkte ihrer neuen Lifestyle–Marke «As ever» gefeiert – und das laut eigener Aussage mit grossem Erfolg. Zunächst verkündete sie in einem Instagram–Post: «Wir sind live! Kommt und shoppt die ‹As ever›–Kollektion, in die ich so viel Liebe gesteckt habe. Ich freue mich so darauf, sie mit euch zu teilen.» Ihren Fans gab sie dabei bereits den Hinweis: «Begrenzte Stückzahlen für jede Saison.» Auch in einer Instagram Story feierte sie den Start des Online–Shops mit einem Freudenschrei und zeigte sich begeistert vor dem PC–Bildschirm.