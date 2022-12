Grosse Freude bei Silvia Wollny: Tochter Sarafina ist schwanger

Sarafina Wollny (27) hat ihre erneute Schwangerschaft bei Instagram verkündet: «Niemals hätten wir damit gerechnet. Unser 3. Weihnachtswunder. Wir sind überglücklich & einfach dankbar», kommentierte die 27-Jährige. Emory und Casey würden demnach 2023 grosse Brüder werden, fügte sie an. Im Mai 2021 kamen die Zwillinge zur Welt. In ihrem Post veröffentlichte Sarafina Wollny ein Bild mit zwei Kissen, auf denen die Namen ihrer Zwillinge gestickt sind, und drei Schneekugeln, von denen an einer ein Ultraschallbild lehnt.