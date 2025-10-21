Grosse Kritik an Kristen Bells Posting zum zwölften Hochzeitstag

Kritiker finden ihre Zeilen «unglaublich unsensibel»

Die Schauspielerin hatte am Wochenende ein Foto auf ihrem Instagram–Account veröffentlicht, auf dem sie ihren Mann fest umarmt, während die beiden auf ihrem Bett sitzen. Dazu schrieb sie: «Alles Gute zum 12. Hochzeitstag an den Mann, der einmal zu mir sagte: ‹Ich würde dich niemals töten. Viele Männer haben irgendwann ihre Frauen umgebracht. Auch wenn ich grosse Anreize habe, dich zu töten, würde ich es niemals tun.›» Sie fügte noch ein rotes Herz an.