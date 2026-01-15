Grosse Leistung für kleines Budget: Die Redmi-Note-15-Reihe von Xiaomi

Spitzenmodell: Redmi Note 15 Pro+ 5G

Schon am Namen «Pro» ersichtlich, dass es sich um eine etwas teurere, aber immer noch an sich günstige Variante der Note–15–Reihe handelt. Das Top–Modell, das Redmi Note 15 Pro+ 5G, trumpft mit einem grossen 6,83–Zoll–CrystalRes–AMOLED–Display auf und ist in den Farben «Mocha Brown», «Glacier Blue» sowie «Black» erhältlich. Bei einem Gewicht zwischen 207 Gramm und 208 Gramm – je nach Farbwahl – soll das Smartphone angenehm in der Hand liegen, während ein Snapdragon–7s–Gen–4–Prozessor Power für sämtliche Nutzungsbereiche liefert – vom zügigen Scrollen durch Apps wie Instagram bis hin zu Games. Farbenfrohe Fotos knipsen Nutzerinnen und Nutzer mit einer 200–Megapixel–Hauptkamera, Selfies mit einer 32–Megapixel–Frontkamera. Ein grosser Akku mit 6.500 mAH, der mit 100W–HyperCharge zügig betankt werden kann, ist ebenfalls verbaut. In einer Variante mit acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte Speicherplatz kostet das Smartphone 499,90 Euro. Mit zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte an Platz wird die 500–Euro–Marke bei 529,90 Euro leicht durchbrochen.