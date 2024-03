Grosse Liebe! «Kommissar Dupin»-Star Pasquale Aleardi und die Bretagne

Die Krimireihe «Kommissar Dupin» spielt in der Bretagne, der westlichsten Region Frankreichs. Seit inzwischen zehn Jahren finden die Filmemacher faszinierende Sets rund um die malerischen Hafenstädtchen am rauen Atlantik und in der satten grünen Natur. Auch Hauptdarsteller Pasquale Aleardi (52) ist längst Fan dieses Landstrichs, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news preisgibt. Dabei verrät er seine persönlichen Must–sees, seinen lustigsten Moment mit der Sprache und sein etwas unappetitliches unvergessliches Erlebnis von den Dreharbeiten zu der beliebten Krimireihe, deren Jubiläumsfolge, «Kommissar Dupin: Bretonischer Ruhm», am 28. März um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird.