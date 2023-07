Grosse Open-Air-Tour: Pur freut sich auf Konzerte unter freiem Himmel

Vorverkauf startet bereits jetzt

Start der Tour ist am 28. Juni 2024 in der Heimatstadt der Band, im baden-württembergischen Bietigheim-Bissigen. Weitere Stationen neben Berlin werden auch das Strandbad von Losheim am See im Saarland sowie die Junge Garde Freilichtbühne in Dresden sein. Der Abschluss der Tournee findet am 7. September 2024 in der Musik-Arena am Timmendorfer Strand statt. Fans können sich schon bald Tickets für die Konzerte sichern: Der Vorverkauf für die Open-Air-Tournee startet am 11. Juli 2023.