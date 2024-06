Grosse Sorge um Charlotte Link: Autorin ist schwer erkrankt

Weiter heisst es: «Wenn man selbst plötzlich die grossen Steine auf dem eigenen Lebensweg liegen sieht, fühlt es sich schrecklich an, aber was man schnell begreift, ist: Jammern hilft jetzt nichts. Kämpfen ist angesagt.» Woran sie genau leidet, verriet Charlotte Link nicht – sie müsse aber für den Rest des Jahres alle Termine absagen, um sich vollständig auf sich und auf ihren Weg der Heilung zu konzentrieren. Unterstützung erhalte die 60–Jährige in dieser schweren Zeit von ihrer Familie, ihrem Verlag und ihren Hunden. «Ich werde gesund und ich komme zurück. So bald wie möglich!», zeigte Link sich optimistisch.