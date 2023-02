Die ehemalige italienische Skirennfahrerin Elena Fanchini (1985-2023) ist tot. Die Sportlerin sei nach schwerer Krankheit im Alter von nur 37 Jahren in ihrem Zuhause in Solato, nahe Brescia, verstorben. Dies bestätigte der italienische Wintersportverband FISI. Italienische Medien, darunter die Sportzeitung «Corriere dello Sport», berichten, dass sie an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben sei.