Grosse TV-Ansprache: König Charles informiert über Krebserkrankung

Die Botschaft, die bereits in der letzten Novemberwoche im Morning Room des Clarence House aufgezeichnet wurde, wird heute um 20 Uhr auf dem britischen Sender Channel 4 ausgestrahlt. Darin wird der König laut Vorabinformationen auf seine «eigene Reise der Genesung» zurückblicken. Vor allem aber will er die immense Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen betonen, die eine frühe Diagnose erst ermöglichen.