Grosse Worte bei «Bauer sucht Frau»: Das erste «Ich liebe dich» fällt

Michi (22) freut sich auf eine «verlockende Zeit» mit Valentina. Der jüngste Teilnehmer der 21. Staffel von «Bauer sucht Frau» (Montag, 20:15 Uhr RTL, vorab bei RTL+) holt seine Hofdame mit einem Traktor vom Bahnhof ab. Sie fahren zu seinem Hof, wo es gleich in den Stall geht. Valentina ist darauf offenbar nicht vorbereitet, sie trägt weisse Sneaker. Trotzdem wagt sie sich in den Schweinestall. Michi wischt ihr ritterlich mit Stroh die Schuhe sauber. Dann klärt er sie über das irritierende Paarungsverhalten von Puten auf: Die Männchen stampfen beim Sexualakt rücksichtslos auf den Weibchen herum.