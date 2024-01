Grosser Fan: Rihanna trifft «Hot Bitch» Natalie Portman in Paris

Am Montag (22. Januar) liefen sich Rihanna und Portman offenbar zufällig auf dem Weg zur Haute Couture Dior Show über den Weg. In einem Social–Media–Video ist zu sehen, wie sehr sich die Sängerin und die Schauspielerin gegenseitig schätzen. Natalie Portman gesteht ihrer Promikollegin bei einer Umarmung: «Ich liebe dich», während Rihanna zurückgibt: «Ich bin ein richtiger Fan.» Ausserdem erklärte die Musikerin: «Du bist eine der heissesten ‹Bitches›, die es in Hollywood je gegeben hat.» Portman verriet dann, sie «höre die ganze Zeit» Rihannas Musik: «Du bist einfach so eine Königin und ich danke dir.» Rihanna bat anschliessend noch um ein gemeinsames Foto, damit sie sich auch in Zukunft an diesen besonderen Moment erinnern könne.