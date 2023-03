Ebenjene Beschreibung trifft auch auf eine von der DB selbst veröffentlichte Statistik zum Jahresbeginn zu. Zur Erinnerung: Mit der Auswertung stellte man fest, dass die Pünktlichkeitsquote bei Fernzügen innerhalb des vergangenen Jahres um weitere zehn Prozentpunkte, also etwa auf 65,2 Prozent, gesunken ist. Damit liess die Deutsche Bahn ihre Reisenden im Fernverkehr 2022 so lange warten wie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr. Ein Problem, das derzeit auch vielfach in der Politik diskutiert wird.