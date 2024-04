«Grosser Schreck»: Tourbus von Mark Forster ist verunglückt

Laut Medienberichten war der Tourbus bei einem Stopp auf der Autobahn A24 in Richtung Berlin bei Reinbek in Schleswig–Holstein gegen die Leitplanke gekippt und drohte, in den Graben zu kippen. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 5 Uhr morgens. Die Feuerwehr sicherte den Bus, anschliessend wurde er abgeschleppt. An Bord sollen sechs Menschen gewesen sein, allesamt Mitglieder in Forsters Band. Die Musiker konnten die Fahrt demnach in einem anderen Bus fortsetzen.