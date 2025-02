«Grösseres als heisse, sexuelle Chemie»: Drew Barrymores bester Filmkuss

Nein, es war nicht E.T., dem sie in dem Filmklassiker von 1982 einen Schmatzer auf die Stirn drückt. Drew Barrymore (49) hat verraten, welcher ihrer Filmpartner der beste Küsser vor der Kamera war. Ihre Wahl fällt auf ihren guten Freund Adam Sandler (58). Dies enthüllte die Schauspielerin auf die Frage des Moderators Andy Cohen (56) in der Talkshow «Watch what Happens live».