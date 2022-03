Grosses Feuer wütet an «Peaky Blinders»-Set

Britischen Medienberichten zufolge sollen mehr als 100 Feuerwehrleute ausgerückt sein. In den sozialen Medien und auf seiner Homepage berichtet der West Yorkshire Fire and Rescue Service, also der zuständige Feuerwehr- und Rettungsdienst, von dem Brand. Das komplette Gebäude sei demnach von dem Feuer betroffen. Am Nachmittag seien mehr als 20 Fahrzeuge im Einsatz gewesen.