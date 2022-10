«Kincora Boy's Home» schon seit langer Zeit in den Schlagzeilen

Smythe, der bereits seit vielen Jahren in Australien lebt, äusserte die Vorwürfe schon mehrfach - bislang allerdings anonym, was eine öffentliche Klage unmöglich machte. In einem Interview mit der Zeitung «Sunday Life» gab er bereits an, im Jahr 1977 von Mountbatten missbraucht worden zu sein. Erst nach dessen Tod habe er durch Medienberichte erfahren, wer sein Peiniger war.