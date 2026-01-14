«Grossstadtrevier»: Frische Fälle mit neuem Gesicht im Team

«Tarkan kann sich auf Menschen einstellen und kennt sehr viele Leute», sagt Karadeniz in einer Pressemitteilung über seine Rolle. «Dieses Netzwerk kommt seiner Arbeit und dem Team zugute, weil er auch mal den kurzen Dienstweg gehen kann.» Neu im Revier ist auch ein Tischkicker aus dessen einstiger Dienststelle. Karadeniz deutet an: «Der sorgt für Furore. Tarkan spielt selbst leidenschaftlich gerne Tischfussball und steckt die anderen damit an.»