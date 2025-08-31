«Grossstadtrevier»-Liebling Arthur Brauss stirbt mit 89 Jahren

Arthur Brauss (1936–2025) ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Polizeihauptmeister Richard Block in der beliebten Vorabendkrimiserie «Grossstadtrevier» (seit 1986, das Erste) berühmt wurde, starb am Samstag in seiner Münchner Wohnung. Darüber informierte eine langjährige Freundin des Schauspielers die «Bild»–Zeitung. Inzwischen hat seine Frau Marie Pocolin–Brauss die traurige Nachricht ebenfalls bestätigt. «Er ist ganz friedlich eingeschlafen. Das ist mein einziger Trost: Dass er sich nicht quälen musste», sagte die Witwe am Sonntag der dpa.